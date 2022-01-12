Российский нападающий Никита Кучеров помог «Тампе-Бэй» обыграть «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Действующие обладатели Кубка Стэнли добились победы со счетом 6:1. На счету Кучерова – ровно половина заброшенных шайб «Тампы». Он нанес 7 бросков в створ ворот, закончил матч с показателем полезности «+3» и был признан его первой звездой. Кучеров не забивал с 15 октября – он пропустил почти 2,5 месяца из-за травмы.

Ad

Кроме того, хет-трик стал для русского форварда первым в сезоне и четвертым в карьере в НХЛ. По количеству хет-триков за «Тампу» Кучеров вышел на 4-е место и делит его с Тайлером Джонсоном. В топ-3 входят Винсан Лекавалье (6 хет-триков), Мартин Сен-Луи (8) и Стив Стэмкос (9).

НХЛ Жамнов – о решении НХЛ: «Жалко возрастных: Малкина, Овечкина» 22/12/2021 В 17:03

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин впервые в текущем сезоне. Летом россиянин перенес операцию на колене и из-за востановления пропустил 34 матча «Пингвинс» в регулярном чемпионате НХЛ-2021/22.

В игре против «Анахайма» Малкин набрал 3 (2+1) очка и помог «Питтсбургу» победить со счетом 4:1. Русский форвард нанес 4 броска в створ ворот, закончил матч с показателем полезности «+2» и был признан его первой звездой.

Русские хоккеисты НХЛ набрали отличную форму, но не поедут на Олимпиаду. Теперь точно

НХЛ Кучерову грозит операция. Его сломали в игре с «Вашингтоном» 18/10/2021 В 17:40