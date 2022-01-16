Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин чуть не стал прямым участником жуткого инцидента в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (1:4).

Во втором периоде после вбрасывания на льду завязалась борьба за шайбу, Подколзин потерял равновесие и во время падания заехал коньком в лицо одноклубнику Элиасу Петтерссону. У шведа пошла кровь, но он избежал серьезных повреждений и даже продолжил игру.

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