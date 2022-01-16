Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин чуть не стал прямым участником жуткого инцидента в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (1:4).
Во втором периоде после вбрасывания на льду завязалась борьба за шайбу, Подколзин потерял равновесие и во время падания заехал коньком в лицо одноклубнику Элиасу Петтерссону. У шведа пошла кровь, но он избежал серьезных повреждений и даже продолжил игру.
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Подколзин забросил дебютную шайбу уже во 2-м матче НХЛ
В 1989 году похожий инцидент чуть не стоил жизни голкиперу с украинскими корнями. О его судьбе можно почитать здесь.
А хоккеист ярославского «Локомотива» признался в изнасиловании несовершеннолетней.
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