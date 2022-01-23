Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забавно пообщался с журналистами после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной».

Россиянин забил победную шайбу, набрал 2 (1+1) очка и помог «Нью-Йорку» победить со счетом 7:3. При этом Панарин отличился голом впервые за 7 матчей НХЛ, по итогам игры его признали третьей звездой.

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После матча форвард поинтересовался у журналистов, нет ли у них горячительных алкогольных напитков.

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«Когда мы заканчивали разговор с Панариным, он широко улыбнулся и по-английски спросил: «У кого-нибудь с собой есть водка?» – написал журналист USA Today Винц Меркольяно в твиттере.

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