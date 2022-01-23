Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забавно пообщался с журналистами после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной».
Россиянин забил победную шайбу, набрал 2 (1+1) очка и помог «Нью-Йорку» победить со счетом 7:3. При этом Панарин отличился голом впервые за 7 матчей НХЛ, по итогам игры его признали третьей звездой.
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После матча форвард поинтересовался у журналистов, нет ли у них горячительных алкогольных напитков.
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«Когда мы заканчивали разговор с Панариным, он широко улыбнулся и по-английски спросил: «У кого-нибудь с собой есть водка?» – написал журналист USA Today Винц Меркольяно в твиттере.
Другой российский форвард НХЛ стал участником жуткого эпизода – Подколзин из «Ванкувера» чуть не разрезал лицо партнеру коньком.
В 1989 году похожий инцидент чуть не стоил жизни голкиперу с украинскими корнями. О его судьбе можно почитать здесь.
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