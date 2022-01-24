Владимир Левин, дедушка нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина, рассказал о том, как будущего хоккеиста сборной России чуть не отчислили из школы «Витязя».
– Однажды Артемия чуть не отчислили из школы за нарушение режима. Помните эту историю?
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– Да это они пива выпили. Мне сказали приезжать и поговорить с директором школы «Витязя». Приехал к Левашову, который на тот момент был директором. «Я знаю, что Артемий хорошо играет, но надо же обоих наказывать и исключать», – сказал мне. В итоге обошлось без исключения.
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– Ругались тогда на внука?
– Да что я буду ругаться? Сказал, что нельзя – ни курить, ни пить, это страшное дело. Говорю ему: «Я же не курю, ни разу не затягивался». Курением только гробишь себя.
– Артемий был послушным ребенком?
– Он всегда знал, что мы его накормим и оденем. Когда уходил на улицу с ребятами, я у подоконника стоял и ждал его. Бывало, что до двух часов не ложился, ждал его. Вот какая забота была у деда! Друзей у него было много, весь Коркино.
– Как в школе учился?
– Ой, давайте не будем про школу говорить. Когда у него было время учиться? Два урока отсидел – и на тренировку поехали. Потом уже в Челябинске интернат сделали, там Артем жил и учился, а я туда сторожем устроился, присматривал за ним, – сказал Левин.
Недавно Панарина признали третьей звездой матча регулярки НХЛ, после чего хоккеист попросил у журналистов водки.
А еще Артемий избавился от смартфона и взял себе кнопочный телефон. Информационный детокс очень помогает форварду.
Источник: Sport24
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