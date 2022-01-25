Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сломал шлем вратарю «Вегаса» Робину Ленеру в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Капитан «Кэпиталс» нанес мощный бросок в касание из фирменного офиса и попал точно в голову шведского кипера. Удар получился настолько сильным, что маска не выдержала и треснула. Ленеру пришлось доигрывать матч в шлеме, который он носил в прошлом сезоне.

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«Овечкин сломал мой шлем, поэтому мне пришлось его сменить. Возможно, это был самый сильный удар в голову, который мне когда-либо наносили. Он сломал мой шлем! Было немного страшно: я почувствовал, что металлическая решетка немного прогнулась возле скул. Мне повезло, что удар не получился сильнее», – сказал Ленер на пресс-конференции после матча.

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