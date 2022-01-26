Защитник «Филадельфии» Кейт Яндль установил новый рекорд НХЛ по количеству матчей без пропусков.

35-летний американец принял участие в игре с «Айлендерс» – она стала для Яндля 965-й подряд. В последний раз он пропускал игру регулярного сезона НХЛ 4692 дня назад.

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Уникальная серия началась 26 марта 2009 года, когда Кейт выступал за Аризону». После этого хоккеист трижды менял клубы – успел поиграть за «Рейнджерс» и «Флориду», после чего оказался в «Филадельфии». В Северной Америке Яндля уже называют новым «Железным человеком».

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Рекорд по количеству матчей без пропусков держался с 1987 года – его установил Дуг Джарвис. С 1975 по 1987 годы форвард сыграл 964 матча подряд. При этом серия Джарвиса началась с дебютного матча в НХЛ и он остается рекордсменом по числу матчей подряд с начала карьеры.

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