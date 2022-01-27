Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (1:4), но все равно обеспечил себе место в хайлайтах.

Во время игры русский нападающий подарил юному болельщику шайбу, что случается не так уж редко. Куда интереснее, что у малыша тоже нашелся сувенир для хоккеиста: шоколад.

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«Великий №8 – шайбу в обмен на шоколадный батончик?» – написал парень на плакате.

Овечкин переписывает рекорды чуть ли не каждую неделю. Но вот этот рекордище защитника «Филадельфии» даже Алексу, пожалуй, не плечу.

Ни Ови с Малкиным и Кучеровым, ни канадцы Кросби и Макдэвид на Играх в Пекине не сыграют. Зато в составе Канады точно будет обладатель Кубка Стэнли

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