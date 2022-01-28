В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Монреаль Канадиенс» и «Анахайм Дакс» красивую шайбу забросил нападающий «уток» Трэвор Зеграс.
При счете 3:1 в пользу «Анахайма» 20-летний форвард гостей выполнил лакросс и увеличил преимущество «Дакс». Позже он довел счет шайб своей команды до пяти, но «Монреаль» отыграл три гола. Итоговый счет – 5:4 в пользу «Анахайма».
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