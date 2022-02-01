Нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер рассказал о необычной вредной привычке капитана «Кэпиталс» Александра Овечкина.

«Каждый раз, когда мы садимся в самолет, он всегда берет в Subway острый итальянский 30-сантиметровый сэндвич. Он всегда приезжает к самолету, садится и просто ест этот огромный острый итальянский сэндвич.

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На тренировочной арене «Вашингтона» в «Медстар Кэпиталс Айсплекс» у нас есть еда, приготовленная шеф-поваром. Хорошая, здоровая еда. В самолете для нас также организовано хорошее питание. Но он любит ходить в Subway и покупать сэндвич за свои кровные семь долларов», – сказал Эллер в интервью The Athletic.

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Возможно, мощный бросок Овечкина объясняется именно любовью к сэндвичам – например, недавно форвард сломал шлем вратарю «Вегаса»

Источник: The Athletic

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