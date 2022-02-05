В ночь на 5 февраля в Лас-Вегасе состоялся Матч звезд НХЛ.
Из-за положительного теста на ковид мероприятие пропустил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Русского хоккеиста заменил другой форвард «Кэпиталс» – Том Уилсон. Однако без упоминания Ови на Матче звезд не обошлось.
Ad
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов принял участие в Мастер-шоу, которое предваряет Матч звезд НХЛ. Россиянин поучаствовал в конкурсе на самый красивый буллит и одновременно исполнил трибьют Александру Овечкину: Кирилл надел свитер «Вашингтона» с восьмым номером, взял клюшку правым хватом, забил буллит, а после исполнил одно из самых известных празднований Ови, когда он пытался охладить горячую клюшку взмахами рук.
НХЛ
Партнер Овечкина раскрыл забавную вредную привычку форварда
На перфоманс Капризова тут же отреагировал твиттер «Вашингтона» – там запостили известный мем из мультсериала «Человек-паук». Только вместо двух Питеров Паркеров друг на друга показывают пальцами Овечкин и Капризов.
Сам Ови также не оставил без внимания трибьют Капризова в его честь. «Неплохо!», – написал капитан «Вашингтона» в твиттере.
Партнер Овечкина раскрыл забавную вредную привычку форварда – оказывается, даже у капитана «Вашингтона» есть слабости.
Если бы Ови все же приехал на Матч звезд, то наверняка выиграл бы конкурс на самый сильный бросок – в одном из недавних матчей регулярки НХЛ форвард сломал шлем вратарю «Вегаса».
НХЛ
Милота дня: малыш подарил Овечкину шоколадку за шайбу
НХЛ
Овечкин сломал шлем вратарю «Вегаса» мощнейшим броском
Реклама
Ad
Реклама
Ad