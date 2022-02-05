В ночь на 5 февраля в Лас-Вегасе состоялся Матч звезд НХЛ.

Из-за положительного теста на ковид мероприятие пропустил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Русского хоккеиста заменил другой форвард «Кэпиталс» – Том Уилсон. Однако без упоминания Ови на Матче звезд не обошлось.

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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов принял участие в Мастер-шоу, которое предваряет Матч звезд НХЛ. Россиянин поучаствовал в конкурсе на самый красивый буллит и одновременно исполнил трибьют Александру Овечкину: Кирилл надел свитер «Вашингтона» с восьмым номером, взял клюшку правым хватом, забил буллит, а после исполнил одно из самых известных празднований Ови, когда он пытался охладить горячую клюшку взмахами рук.

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На перфоманс Капризова тут же отреагировал твиттер «Вашингтона» – там запостили известный мем из мультсериала «Человек-паук». Только вместо двух Питеров Паркеров друг на друга показывают пальцами Овечкин и Капризов.

Сам Ови также не оставил без внимания трибьют Капризова в его честь. «Неплохо!», – написал капитан «Вашингтона» в твиттере.

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