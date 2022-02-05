НХЛ собирается участвовать в зимних Олимпийских играх-2026 в Милане – об этом сообщил комиссионер лиги Гэри Беттмэн.

«Не знаю, как бы нам удалось целиком провести этот сезон, если бы мы поехали на Олимпиаду. Мы надеемся, что ситуация в мире и Италии значительно улучшится через 4 года. Потому что мы знаем, что хоккеисты хотят поехать туда, и мы должны с уважением относиться к их желаниям. Это очень важно», – сказал Беттмэн.

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Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли рассказал, что до Олимпиады в Милане лига планирует провести еще один Кубок мира. В последний раз такой турнир состоялся в 2016 году в Торонто.

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«На прошлой неделе мы встречались с профсоюзом и говорили об этом, когда обсуждали события, связанные с Олимпиадой. Решили, что должны как можно быстрее заняться этим вопросом, потому что это нужно сделать как можно быстрее.

У нас есть некоторые соображения, как его провести. Он может сильно отличаться от 2016 года за счет некоторых элементов, которые сделают его интереснее, зрелищнее. Я не готов сейчас рассказать вам, о чем идет речь, но мы продолжим переговоры на эту тему друг с другом и с нашими партнерами из ИИХФ», – сказал Дэйли.

Источник: официальный сайт НХЛ

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