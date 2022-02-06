Сборная Столичного дивизиона победила в Матче звезд НХЛ-2022 в Лас-Вегасе, завоевав 1 миллион долларов призовых. В полуфинале Столичный обыграл Тихоокеанский дивизион со счетом 6:4, а в финале – Центральный (5:3).

Нападающих «Вашингтона» Евгения Кузнецова и Тома Уилсона, представлявших Столичный дивизион, освистали болельщики. Складывалось впечатление, как будто им припоминают 2018 год, когда «Кэпиталс» обыграли «Вегас» в финале Кубка Стэнли.

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«Видите, как они любят Тома! Да, весь этот шум вокруг нас немного раздражал, так что хотелось сразу немного успокоить болельщиков», – рассказал Кузнецов после окончания турнира. Впрочем, Евгений воспринимал происходящее с юмором, и даже сам стал провожать Уилсона громким «бу-у-у-у».

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