Российский защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов ударил одноклубника Седрика Пакетта во время тренировки.

Романов ударил канадца правой рукой по лицу, но продолжения конфликта не случилось, так как российского игрока схватили три других партнера по команде. По информации журналиста Джон Лю, Пакетту не понравилось, что Романов толкнул его на борт во время тренировки. В данный момент финалисты прошлогоднего Кубка Стэнли идут на серии из 10 поражений подряд.

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