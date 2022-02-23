У нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова обнаружена опухоль головного мозга. Об этом сообщил генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас – канадский клуб выбрал Амирова на драфте НХЛ-2020 в первом раунде под 15-м общим номером.

«С сожалением сообщаю нашим болельщикам, что у Родиона Амирова диагностирована опухоль головного мозга. Сезон-2021/22 Родион начал в составе «Салавата», но получил травму. В процессе выздоровления у него развились некоторые новые, не связанные с повреждением симптомы, которые в течение последних нескольких месяцев потребовали продолжительных обширных исследований.

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В настоящее время Родион проходит лечение в медицинском учреждении в Германии и не вернется в игру до конца сезона. Наш медицинский персонал принимал участие в этом процессе вместе с персоналом Уфы, и мы постоянно находимся в прямом контакте с больницей с целью следить за его лечением и уходом. Родион пользуется полной поддержкой «Торонто Мэйпл Лифс», и мы будем обеспечивать ему наилучший уход на протяжении всего этого процесса. Из уважения к Родиону и его семье клуб пока воздерживается от дальнейших комментариев», – сказал Дубас.

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Источник: официальный сайт «Торонто».

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