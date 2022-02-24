Капитан «Вашингтон Кэпиталс» российский хоккеист Александр Овечкин рассказал, почему в нынешнем сезоне он стал чаще ассистировать партнерам по команде. Он отметил, что лига меняется, но не стал раскрывать секретов подготовки, шутливо отметив, что ему помогает погоня за его 3,5-летним и 20-месячным сыновьями.

«Почему произошел сдвиг в сторону голевых передач? Мне больше не 19 лет. Все играют быстрее? Очевидно, что игра меняется. Лига меняется. Приходит много молодых игроков – поэтому они и быстрые. Как я провожу подготовку? Не собираюсь раскрывать секреты», – рассказал Овечкин.

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Напомним, в текущем сезоне Овечкин сыграл в 50 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 31 шайбу и отдал 31 результативную передачу, набрав 62 очка при показателе полезности «+14». Всего за карьеру 36-летний нападающий выходил на лед в 1247 матчах. За это время он успел забить 761 гол и отдать 621 голевой пас – на его на счету 1382 очка в НХЛ.

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Источник: The Wall Street Journal.

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