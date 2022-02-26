Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» и олимпийский чемпион Нагано-1998 в составе сборной Чехии Доминик Гашек призвал Национальную хоккейную лигу приостановить действие контрактов российских игроков. В нынешнем сезоне соглашения с клубами НХЛ имеют 43 представителя России.

«НХЛ должна немедленно приостановить действие контрактов всех российских игроков! Каждый спортсмен представляет не только себя и свой клуб, но и свою страну, ее ценности и действия», – написал Гашек в твиттере.

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