Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» и олимпийский чемпион Нагано-1998 в составе сборной Чехии Доминик Гашек призвал Национальную хоккейную лигу приостановить действие контрактов российских игроков. В нынешнем сезоне соглашения с клубами НХЛ имеют 43 представителя России.
«НХЛ должна немедленно приостановить действие контрактов всех российских игроков! Каждый спортсмен представляет не только себя и свой клуб, но и свою страну, ее ценности и действия», – написал Гашек в твиттере.
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Ранее финский «Йокерит» поставил в известность КХЛ о снятии с розыгрыша Кубка Гагарина.
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