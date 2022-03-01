Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о приостановке отношений с деловыми партнерами в России. Также сообщается о сложной ситуации для игроков из России.
«Национальная хоккейная лига призывает к скорейшему мирному урегулированию конфликта. Мы немедленно приостанавливаем отношения с нашими деловыми партнерами в России и приостанавливаем работу наших русскоязычных социальных сетей и сайтов. Кроме того, мы прекращаем любое рассмотрение России в качестве места проведения любых соревнований с участием НХЛ.
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Мы также обеспокоены благополучием игроков из России, которые выступают в НХЛ от лица своих клубов, а не от России. Мы понимаем, что они и их семьи попали в невероятно сложную ситуацию», – говорится в официальном заявлении.
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Легенда НХЛ призвал лигу приостановить контракты русских игроков
Ранее агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нескольких российских нхловцев, заявил о реальных угрозах в адрес игроков. Руководство Лиги пообещало усилить личную охрану.
IIHF отстранила сборные России и Беларуси от участия в международных турнирах. Также России запретили проводить МЧМ-2023.
Бывший вратарь клубов НХЛ и московского «Спартака» Доминик Гашек призвал НХЛ приостановить действие контрактов игроков из России.
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