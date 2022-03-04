Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в матче с «Каролиной» забросил 763-ю шайбу в НХЛ.

Капитан столичного клуба по-прежнему занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги – он сократил отставание до Яромира Ягра (766) до трех шайб. Второе место занимает Горди Хоу (801), лидирует Уэйн Гретцки (894).

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