Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в матче с «Каролиной» забросил 763-ю шайбу в НХЛ.
Капитан столичного клуба по-прежнему занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги – он сократил отставание до Яромира Ягра (766) до трех шайб. Второе место занимает Горди Хоу (801), лидирует Уэйн Гретцки (894).
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