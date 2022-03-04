Нападающий «Даллас Старс» Александр Радулов подал иск в Арбитражный суд Москвы к бывшему владельцу «Транснационального банка» Сергею Кононову. Сумма исковых требований 35-летнего хоккеиста составляет 254 миллиона 692 тысячи 696 рублей, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Ранее сообщалось, что в течение восьми лет Радулов перевел на счета «Транснационального банка» около 1,5 миллиардов рублей. Мошенники убеждали спортсмена перечислять зарплату в этот банк, хотя в 2015 году у него отозвали лицензию на осуществление операций. Кононова подозревают в отмывании 6 млрд рублей, в отношении банкира возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). По информации телеграм-канала Baza, на украденные деньги Радулова покупались акции кипрских компаний. Отмечается, что Кононов был товарищем хоккеиста.

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