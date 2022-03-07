Легендарный нападающий клубов НХЛ и «Авангарда» Яромир Ягр рассказал, что российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин точно сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по голам.

«Овечкин в итоге обгонит Хоу, а затем и Гретцки, и станет рекордсменом НХЛ. Это неизбежно. Я уже говорил это раньше. У него есть пятилетний контракт, который он подписал. Я думаю, что он собирается сделать побить рекорд раньше. После сезона-2017/2018 год, может быть, два года он выглядел не очень бодро, но с тех пор он очень хорошо восстановился. Он как бы скорректировал свой стиль и снова вернулся на путь, на котором сможет забить 50 голов за сезон. Игра сильно изменилась, и это на его благо, потому что он может не отставать от скоростей лиги. Он может легко поддерживать скорости, у него отличный бросок», – сказал Ягр.

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Источник: официальный сайт НХЛ.

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