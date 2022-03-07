В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой Уайлд» и «Даллас Старз» случился забавный эпизод с участием российского нападающего Кирилла Капризова.

В одном из игровых моментов 24-летний хоккеист оказался у борта и не смог уйти от столкновения с одним из судей, в результате чего врезался в арбитра, упал и упустил шайбу. Видео с эпизодои можно посмотреть по ссылке

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