Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин поделился мнением о возможности стать лидером НХЛ по шайбам среди игроков, родившихся за пределами Северной Америки. Для этого Ови нужно превзойти показатель Яромира Ягра, у которого 766 шайбы.
«Да, это будет здорово. Я собираюсь стать номером один среди всех европейских игроков, которые играли в НХЛ. Так что это будет большая веха, большое число», – сказал Овечкин.
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Сам Ягр уже заявил, что не сомневается в Ови. Чех уверен, что российский хоккеист побьет не только его достижение, но и абсолютный рекорд Уэйна Гретцки.
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Источник: официальный сайт НХЛ.
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