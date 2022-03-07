Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин поделился мнением о возможности стать лидером НХЛ по шайбам среди игроков, родившихся за пределами Северной Америки. Для этого Ови нужно превзойти показатель Яромира Ягра, у которого 766 шайбы.

«Да, это будет здорово. Я собираюсь стать номером один среди всех европейских игроков, которые играли в НХЛ. Так что это будет большая веха, большое число», – сказал Овечкин.

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Сам Ягр уже заявил, что не сомневается в Ови . Чех уверен, что российский хоккеист побьет не только его достижение, но и абсолютный рекорд Уэйна Гретцки.

НХЛ Ягр: «Овечкин обгонит Гретцки. Это неизбежно» 3 ЧАСА НАЗАД

Источник: официальный сайт НХЛ.

НХЛ Овечкин забросил 763-ю шайбу в НХЛ. До Ягра – совсем чуть-чуть! 04/03/2022 В 08:04