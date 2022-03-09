9 марта состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталс» победил в гостях «Калгари Флэймс» со счетом 5:4. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль, что позволило ему догнать чеха Яромира Ягра в списке лучших бомбардиров в истории, разделив с ним третье место.
На данный момент на счету Овечкина 36 заброшенный шайб в текущем сезоне и 766 – за карьеру в НХЛ.
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Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки – 894, вторым идет Горди Хоу (801).
НХЛ
Овечкин: «Собираюсь стать №1 среди всех европейских игроков»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин: «Собираюсь стать №1 среди всех европейских игроков в НХЛ»
Яромир Ягр: «Александр Овечкин обгонит Уэйна Гретцки и станет рекордсменом НХЛ. Это неизбежно»
НХЛ
Ягр: «Овечкин обгонит Гретцки. Это неизбежно»
НХЛ
Овечкин забросил 763-ю шайбу в НХЛ. До Ягра – совсем чуть-чуть!
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