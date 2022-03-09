9 марта на Литтл Сизарс-арене в Детройте состоялась игра регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Детройтом» и «Аризоной», закочившаяся со счетом 9:2 в пользу гостей.

Нападающий «Аризоны» Фил Кессел провел одну смену в матче, после чего покинул спортивную арену. Как оказалось, это было связано с его отъездом на роды жены. В то же время, Кессел не хотел прерывать серию проведенных подряд игр – встреча против «Детройта» стала для хоккеиста 956-й, что является третьей по продолжительности серией в истории НХЛ.

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Лидирует по этому показателю Кит Яндл (978), его серия длится до сих пор. Вторым идет Дуг Джарвис (964).

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Источник: Sportsnet.

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