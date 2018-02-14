Швеция (ж)
    -
    6:10
    14.02.18
    Kwandong Hockey Centre
    Швейцария (ж)
      Пхёнчхан-2018 • Группа В
      Календарь
      Перед матчем

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      Швеция (ж) - Швейцария (ж)
      Пхёнчхан-2018 - 14 февраля 2018

      Хоккей, Олимпийские игры. Следите за матчем Швеция (ж) – Швейцария (ж) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 06:10 14 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Швеция (ж) – Швейцария (ж)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Швеция (ж) и Швейцария (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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