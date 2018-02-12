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Швейцария (ж) - Япония (ж)

Пхёнчхан-2018 - 12 февраля 2018

Хоккей, Олимпийские игры. Следите за матчем Швейцария (ж) – Япония (ж) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 10:40 12 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Швейцария (ж) – Япония (ж)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.

Сегодня сражаются Швейцария (ж) и Япония (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

