Швейцария (ж)
    -
    10:40
    12.02.18
    Kwandong Hockey Centre
    Япония (ж)
      Пхёнчхан-2018 • Группа В
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Швейцария (ж) - Япония (ж)
      Пхёнчхан-2018 - 12 февраля 2018

      Хоккей, Олимпийские игры. Следите за матчем Швейцария (ж) – Япония (ж) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 10:40 12 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Швейцария (ж) – Япония (ж)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Швейцария (ж) и Япония (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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