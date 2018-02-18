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Канада - Южная Корея
Пхёнчхан-2018 - 18 февраля 2018
Хоккей, Олимпийские игры. Следите за матчем Канада – Южная Корея на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:10 18 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Канада – Южная Корея? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
Сегодня сражаются Канада и Южная Корея, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.
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