Канада
    -
    15:10
    18.02.18
    Gangneung Hockey Centre
    Южная Корея
      Пхёнчхан-2018 • Группа А
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Канада - Южная Корея
      Пхёнчхан-2018 - 18 февраля 2018

      Хоккей, Олимпийские игры. Следите за матчем Канада – Южная Корея на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:10 18 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Канада – Южная Корея? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Канада и Южная Корея, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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