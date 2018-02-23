Чехия
    -
    10:40
    23.02.18
    Gangneung Hockey Centre
    Олимпийский спортсмен из России
      Пхёнчхан-2018 • Полуфинал
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Чехия - Олимпийский спортсмен из России
      Пхёнчхан-2018 - 23 февраля 2018

      Хоккей, Олимпийские игры. Следите за матчем Чехия – Олимпийский спортсмен из России на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 10:40 23 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Чехия – Олимпийский спортсмен из России? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Чехия и Олимпийский спортсмен из России, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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