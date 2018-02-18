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Швеция - Финляндия

Пхёнчхан-2018 - 18 февраля 2018

Хоккей, Олимпийские игры. Следите за матчем Швеция – Финляндия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:10 18 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Швеция – Финляндия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.

Сегодня сражаются Швеция и Финляндия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

