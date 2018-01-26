Дебют Мозякина на Играх, господство СКА и ЦСКА. Что нужно знать о сборной России на Олимпиаде-2018

Буря вокруг новых отстранений российских спортсменов от Олимпиады в разгаре, но хоккей она затронула по касательной. Наряду с новостями об участниках из России, которых будет то ли 169, то ли 389, появился окончательный список игроков хоккейной сборной. Здесь все по плану: их будет ровно 25. Гораздо интереснее другие цифры.

1 – первая Олимпиада Мозякина

Вопреки словам, сказанным четыре года назад предыдущим тренером сборной России Зинэтулой Билялетдиновым, Сергей Мозякин все-таки доехал. Пока не до ворот, а только до первой в карьере Олимпиады. 36-летний нападающий стал самым возрастным дебютантом в составе. Тренерский штаб видел, как мастер закидывал один гол за другим в прошлых сезонах и как быстро он восстановился после травмы в этом. Поэтому отказать Мозякину в приглашении не мог. Главное, за чем ему нужно следить помимо шайбы – это силовые приемы соперников. На прошлогоднем ЧМ в Кёльне после столкновения с немцем Патриком Хагером он отправился в больницу и больше на лед не выходил.

2 – два игрока не из СКА и ЦСКА

Сергей МозякинImago

Это магнитогорцы Василий Кошечкин и Сергей Мозякин. Места не нашлось даже для лучшего нападающего второго состава сборной, форварда «Ак Барса» Владимира Ткачева. Вместо него 13-м нападающим стал петербуржец Илья Каблуков. Пришло время решающей проверки практики базовых клубов сборной. С одной стороны, есть несколько готовых связок. В нападении это Дацюк – Ковальчук – Калинин, Телегин – Андронов – Григоренко, Гусев и Шипачев, к которым наверняка присоединится Капризов. В защите – Войнов и Гавриков, Киселевич и Нестеров. Думать над сочетаниями и тратить время на налаживание химии не нужно – в этом и заключается суть сведения сборников под одну или две крыши. Но крыши эти толком не встречались в КХЛ с серьезными соперниками. Разнося «Металлург» 7:2 и «Барыс» 9:1, армейцы постоянно были в расслабленном состоянии и не имели возможности набирать игровой тонус. Сборные Швеции, Финляндии и Канады так легко раскатывать себя не дадут, а выдержит ли команда Знарка более серьезное давление, чем от «Югры» и «Слована» – вопрос. На Евротуре получалось, пусть и со скрипом. Но в Корее будет сложнее.

3 – три вратаря в заявке

Защищать ворота российской команды будут Василий Кошечкин, Илья Сорокин и Игорь Шестеркин. Все, кто был на Кубке Первого канала. Приоритет, скорее всего, такой же. Основным выйдет более опытный Кошечкин, засушивший в Москве шведов и канадцев, а первым сменщиком станет Сорокин. Его помощь понадобится в матче либо со Словенией, либо с США – грузить тремя играми за четыре дня первого вратаря смысла нет. Шестеркин, проводящий этот сезон нестабильно и с мелкими повреждениями, останется в резерве. Вряд ли тренеры доверят ворота молодежи, у которой не было полноценных выступлений на крупных турнирах уровня чемпионата мира. Хотя именно эти тренеры такую ситуацию и допустили.

4 – четыре Олимпиады Дацюка

Самый опытный игрок команды Павел Дацюк едет на пятую Олимпиаду. После бронзового дебюта в Солт-Лейк-Сити-2002 наград он больше не получал. Уходя летом 2016-го из «Детройта» в СКА, 13-й номер рассчитывал главным образом на участие в Пхёнчхане-2018. Уже тогда у него были серьезные проблемы со здоровьем, которые не позволяли феерить в фирменном стиле в НХЛ. В этом сезоне Волшебник провел в регулярке КХЛ всего 37 матчей из 54, а на Евротуре не сыграл ни разу. Но до Пхёнчхана он все-таки дотерпел. Теперь команда должна сделать все, чтобы Павел Валерьевич красиво завершил карьеру.

Павел ДацюкGetty Images

5 – МОК не допустил пять игроков

Перед объявлением итогового состава Знарок лишился пятерых игроков, не допущенных МОК. Билеты в Корею не получили Антон Белов, Сергей Плотников, Валерий Ничушкин, Алексей Береглазов и Михаил Науменков. Причина та же, что у всех российских спортсменов – абстрактные подозрения в допинговой нечистоте. Среди этой пятерки общеизвестны проблемы только Белова, который был дисквалифицирован прямо по ходу финала Кубка Гагарина-2012. Плотников получал предупреждения, но за руку его никто не ловил. По остальным нет даже догадок.

Береглазов и Науменков в любом случае не рассматривались как главные кандидаты в основу. Плотников регулярно попадал в команду скорее благодаря золоту на ЧМ-2014, хотя играет нестабильно уже давно. Более-менее серьезной потерей можно назвать только Белова и Ничушкина. Первый придал бы мощи в обороне и на синей линии, второй – в нападении. Впрочем, шансы на золото у сборной России по-прежнему хорошие. Главное – чтобы звенья выбирали тренеры, а не олимпийские чиновники.

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