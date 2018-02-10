Россия разбила Южную Корею, почему-то согласилась на овертаймы и продула. Хорошо, что это товарка

В последнем контрольном матче перед Олимпийскими играми сборная России крупно выиграла у Южной Кореи – 8:1.

Никита Гусев и Михаил Григоренко забросили две шайбы в первом периоде, натурализованный кореец Брок Радунски сократил разницу в счете еще до первого перерыва. Во втором отрезке Сергей Андронов и Кирилл Капризов добавили еще два гола, а в третьем Сергей Широков, Павел Дацюк, Егор Яковлев и Никита Гусев окончательно добили соперника.

После финиша матча команды провели два овертайма. В формате 3х3 Россия уступила – 1:2, в формате 4х4 пропустила одну шайбу и тоже проиграла – 0:1.

На Олимпиаде сборная России встретится с США, Словакией и Словенией.

Первый матч со словаками команда ОАР проведет 14 февраля.

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