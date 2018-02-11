Канада напуляла России 5 безответных шайб

Хоккеистки провели сухой первый период, затем на 22-й минуте команда ОАР пропустила быструю шайбу, а потом канадки реализовали большинство. В конце второго отрезка действующие олимпийские чемпионки забили еще раз, а в третьей 20-минутке добавили еще два гола.

Лучшим игроком канадской сборной стала Ребекка Джонстон – она забросила две шайбы и сделала одну результативную передачу. У Мелоди Дауст дубль, у Мари-Филип Пулен три ассиста. Голкипер Энн-Рене Дебьен провела сухой матч.

В другом матче группы А американки одержали волевую победу над командой Финляндии – 3:1.

Следующий матч сборная России проведет против США, игра состоится 13 февраля.

После победы над ОАР Канада возглавила группу А, русские хоккеистки занимают последнее место по разнице шайб.

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