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МОК запретил шлемы двух хоккеисток из США. На них нарисована Статуя Свободы
Правила, оказывается, для всех.
Международный олимпийский комитет запретил двум голкиперам женской сборной США по хоккею использовать шлемы с изображением Статуи Свободы.
На маске Николь Хэнсли памятник нарисован на левой стороне, у Алекс Ригсби – в районе подбородка.
Чиновники МОК рассматривают изображения как возможное нарушение запрета на политические символы. В руководстве по одобренной идентификации Комитета сказано: «Предметы не должны содержать фразы или текст национальных гимнов, мотивационных высказываний, публичных и политических сообщений или слоганов, относящихся к национальному самовыражению».
«Дискуссии продолжаются», – цитирует пресс-атташе национальной команды США Дэйва Фишера USA Today.
- Хэнсли и Ригсби – запасные вратари женской сборной США. В стартовом матче Олимпиады против Финляндии в раме американок сыграла Мэдди Руни.
- США во второй игре группового этапа встретится со сборной России. Стартовое вбрасывание – 13 февраля в 15:10 по московскому времени.
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