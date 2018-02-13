МОК запретил шлемы двух хоккеисток из США. На них нарисована Статуя Свободы

Международный олимпийский комитет запретил двум голкиперам женской сборной США по хоккею использовать шлемы с изображением Статуи Свободы.

На маске Николь Хэнсли памятник нарисован на левой стороне, у Алекс Ригсби – в районе подбородка.

Чиновники МОК рассматривают изображения как возможное нарушение запрета на политические символы. В руководстве по одобренной идентификации Комитета сказано: «Предметы не должны содержать фразы или текст национальных гимнов, мотивационных высказываний, публичных и политических сообщений или слоганов, относящихся к национальному самовыражению».

«Дискуссии продолжаются», – цитирует пресс-атташе национальной команды США Дэйва Фишера USA Today.

Хэнсли и Ригсби – запасные вратари женской сборной США. В стартовом матче Олимпиады против Финляндии в раме американок сыграла Мэдди Руни.

США во второй игре группового этапа встретится со сборной России. Стартовое вбрасывание – 13 февраля в 15:10 по московскому времени.

Новости Олимпийских игр в Пхёнчхане

Все-все-все главные истории в вашем телеграме