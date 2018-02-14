Россия проиграла Словакии, ведя 2:0 к 5-й минуте

Сборная России проиграла стартовый матч группового этапа олимпийского турнира. Команда Олега Знарка уверенно повела на старте – Гавриков и Капризов забросили две шайбы за пять минут.

Русские перебрасывали соперника и контролировала матч, но затем пропустили две контратаки. На 17-й минуте Петер Олвецки воспользовался ошибой голкипера, а на 18-й Милан Бакош реализовал выход один на один. Василий Кошечкин пропустил два гола за две минуты после четырех бросков в створ.

Во втором периоде команды не забросили, а в середине третьего сборная России допустила два удаления за затяжку времени подряд. На 48-й минуте Петер Черешняк реализовал большинство прямым броском от синей линии.

Во втором матче сборная России сыграет против Словении.

Матч пройдет 16 февраля и начнется в 10:40 (мск).

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