Никогда и ни за что не болейте за Олега Знарка. С ним Россия не выиграет золото

Сейчас никто в этом не признается, но в апреле 2017-го в офисе ФХР не причитали из-за того, что НХЛ пропустит Олимпиаду. Секретарши наверняка на опыте звонили в кейтеринговые компании и искали тех, кто дотащит ящики с шампанским из машины. Сборная России осталась на Олимпиаде без Овечкина, Малкина, Бобровского и Тарасенко, зато получила в соперники американских студентов и канадских ветеранов, играющих в Европе.

Основной проигравший – главный тренер, быть Олегом Знарком – худшая работа на Земле. Его похвалят в России за добытое золото, но соперники точно будут знать, что ради этого Федерация нагнула целую лигу и превратила армейские клубы в полигон для национальной команды. Любой в хоккейном мире знает, кто такой Бенгд-Оке Густафссон и что он выиграл (если вы забрели сюда из-за дерзкого заголовка, подсказка: Олимпиаду в Турине и ЧМ-2006). Даже если Олег Знарок уничтожит всех в оставшихся матчах Игр-2018, он получит заслуженного тренера России, внедорожник из Кремля и ровно ноль респектов из Канады и Штатов.

Каждый нормальный человек понимает, что Олимпиада без НХЛ – позорище уровня Еврохоккейтура, и звание олимпийских чемпионов этим максимально обесценено. Побеждать на таком турнире не почетно, а даже стыдно – это значит, что страна реально гонится за медалями для людей второго сорта. Что в твоем чемпионате играют лучшие из тех, кого отвергли настоящие легенды.

Знарок останется коучем для внутреннего пользования и даже не генералом – солдатом собственной армии. Его ровно так же, как хоккеистов, готовили почти четыре года, создавали максимально мягкие условия и послали в Пхёнчхан убивать, но тренер потратил все жизни еще на первой миссии.

Олег Знарок, Россия, Пхёнчхан-2018From Official Website

Он зачем-то взял на Олимпиаду Сергея Мозякина, про которого еще четыре года назад Зинэтула Билялетдинов сказал: «до ворот не доедет». Лидеру «Магнитки» уже 36, а в этом сезоне он не показывает ту форму, с которой выигрывал два Кубка Гагарина. Из-за этого Знарок крутит ростер, переставляет Мозякина с места 13-го нападающего в первое звено к Дацюку и Ковальчуку и надеется, что все заработает чисто на скиллах. Пока идет один сплошной провал.

И, конечно, большинство. У тренера было почти два года, чтобы крутить разные сочетания. Искать третьего для Дацюка с Ковальчуком, пробовать Капризова вместо Панарина с Шипачевым и Гусевым, наигрывать Мозякина в первой спецбригаде и оставлять Кови на синей линии – все привело к 0 из 5 со словаками. Были ли надежды до турнира? Конечно, нет, даже на Кубке мира с более техничными и умелыми мастерами у России ничего не работало точно так же, как на Олимпиаде со словаками.

Илья Ковальчук, Россия, Словакия, хоккей, Олимпиада, Пхёнчхан-2018Getty Images

Дело даже не в том, что Кошечкин пустил несложную первую шайбу, Нестеров привез вторую, а Войнов с Телегиным не вовремя уехали на скамейку за затяжку времени. Знарок влюбил в себя балашихинским ХК МВД, выстоял в борьбе с генералами из «Динамо» и все равно оставался собой. Это такой же уровень самопожертвования за игроков, какой был у хранителя русского хоккейного воскрешения Вячеслава Быкова, только более радикальный.

И Знарок больше не в оппозиции: он примкнул к силам зла и смирился с тем, что побеждать кучей маленьких человечков – отстой, лучше возвышаться над всеми грозным диктатором. Поэтому болеть за него хочется в меньшей степени. За человечного Быкова – да. За застывшего в прошлом Билялетдинова – да. За хоккеистов, которые совсем не виноваты в том, что игра в неравных составах напоминает несмешные мемы, – да. За мужика, который превратился в того, с кем сам боролся – никогда.

Россия – Словакия – 2:3

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