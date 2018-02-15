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Российские хоккеистки проиграли все матчи группового этапа Игр с общим счетом 1:15
Еще одно доказательство, что допинговый скандал – лажа.
Женская сборная России проиграла Финляндии со счетом 1:5.
Единственную шайбу девушек из России забросила Анна Шохина. Эта шайба – единственная за весь групповой этап. Команда Алексея Чистякова проиграла все три матча с общим счетом 1:15.
В четвертьфинале Россия сыграет со Швейцарией, которая заняла первое место в группе В. Матч пройдет 17 февраля.
- Швейцарки выиграли все 3 матча с общим счетом 13:2.
- Ранее сообщалось, что всю женскую сборную России по хоккею отправили на допинговую экспертизу.
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