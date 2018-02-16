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Российские хоккеисты отправили 8 шайб в ворота Словении
Команда Олега Знарка исправилась за поражение от Словакии.
Сборная России по хоккею во втором матче группового турнира ОИ разгромила команду Словении – 8:2.
Дубль в составе победителей оформил Илья Ковальчук, у Кирилла Капризова – хет-трик. Еще по шайбе забросили Сергей Мозякин, Александр Барабанов и Илья Каблуков.
- Благодаря победе сборная России переместилась на второе место в группе.
- В третьем матче соперником команды Олега Знарка станет США.
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