ХОККЕЙ

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Российские хоккеисты отправили 8 шайб в ворота Словении

Российские хоккеисты отправили 8 шайб в ворота Словении
Eurosport

11 мин. назад

Команда Олега Знарка исправилась за поражение от Словакии.

Сборная России по хоккею во втором матче группового турнира ОИ разгромила команду Словении – 8:2.

Дубль в составе победителей оформил Илья Ковальчук, у Кирилла Капризова – хет-трик. Еще по шайбе забросили Сергей Мозякин, Александр Барабанов и Илья Каблуков.

  • Благодаря победе сборная России переместилась на второе место в группе.
  • В третьем матче соперником команды Олега Знарка станет США.

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