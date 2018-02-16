Ковальчук – увереннее, реализация – лучше. 3 цифры, благодаря которым Россия победила Словению на ОИ

Во втором матче группы В олимпийского хоккейного турнира сборная ОАР победила Словению – 8:2. Как в Сочи четыре года назад, только на три шайбы больше. Прогресс налицо. Но есть и менее ироничные цифры по итогам второй игры российской команды на льду Пхёнчхана.

2 реализованных большинства

Их трех. После агонии, которые испытывали российские спецбригады со словаками, это даже не прогресс, а прорыв. После провала в первом матче Знарок переделал звенья, в том числе и пятерки большинства. Тренер убрал оттуда Нестерова и Шипачева. Более того, Вадим вообще не попал в состав. Теперь ударные пятерки стали выглядеть так: Гавриков – Мозякин – Гусев – Капризов – Дацюк и Войнов – Барабанов – Калинин – Ковальчук – Григоренко. Перед матчем это решение ничего, кроме скепсиса, не вызывало. Замена Нестерова, который в большинстве играл даже в «Тампе», выглядела как попытка наладить игру наугад. А когда вместо Широкова во второй ударной пятерке появился Барабанов, не выходящий в СКА на большинство, стало понятно: тренер в тупике. Но в итоге первое и второе словенские удаления воплотились в гол за полминуты, причем по разу отличились оба звена. Возможно, и третье бы реализовали, не удались Гусев через три секунды после его начала.

4 гола на счету Капризова

Кирилл КапризовGetty Images

11 забил Ковальчук за сборную на Олимпиадах

Илья Ковальчук и Павел Дацюк провели 25-й матч на Олимпиаде. Для обоих она уже пятая – они брали бронзу еще в Солт-Лейк-Сити-2002. Так много за сборную России не выступал никто: прежнее достижение принадлежало Сергею Гончару – 24 игры. Но гораздо важнее то, что Ковальчука наконец прорвало. В матчах Евротура и выставочных встречах с Белоруссией и «Спартаком» Кови лишь номинально находился на льду, но полезных действий в его исполнении было мало.

Илья – из тех игроков, которым нужно забить, чтобы разыграться. Так было даже в Квебеке на ЧМ-2008 – он молчал до самого финала, но когда забил первый гол канадцам, его было уже не остановить. В Пхёнчхане ждать финала не придется. С первым голом в ворота Словении ему где-то повезло: после рядового броска шайба удачно отрикошетила в ворота. Но потом Ковальчук завелся, и второй его гол после классной распасовки с Калининым и Андроновым – настоящая красота. Теперь Кови сравнялся с Павлом Буре по голам за сборную на Олимпиадах – 11. Больше нет ни у кого.

Пхёнчхан-2018. Хоккей. ОАР – Словения

Лучший спортивный телеграм