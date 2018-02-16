Илья Ковальчук и Павел Дацюк побили рекорд по матчам за Россию на Олимпийских играх

Нападающие Павел Дацюк и Илья Ковальчук сыграли в матче олимпийского хоккейного турнира против Словении (8:2).

Дацюк сделал две голевые передачи, а Ковальчук забросил две шайбы и повторил рекорд Павла Буре (11 голов на Олимпиадах). Оба хоккеиста провели 25-й матч за сборную России. Это значит, что они обогнали Сергея Гончара, который с 1998-го по 2010-й сыграл в 24 встречах на олимпийских турнирах.

Павлу Дацюку уже принадлежит лидерство в списке бомбардиров России на Олимпиадах (22 очка).

Илья Ковальчук после матча со Словенией обогнал Евгения Малкина и вышел на второе место по очкам (17).

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