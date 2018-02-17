Женская сборная России впервые в истории вышла в полуфинал ОИ

Женская сборная России разгромила бронзового призера Сочи-2014 Швейцарию в четвертьфинале Олимпийских игр-2018 со счетом 6:2.

В составе российской команды дубль оформила Анна Шохина (8-я и 54-я минуты), по шайбе забросили Виктория Кулишова (34), Лиана Ганеева (39), Елена Дергачева (48) и Ольга Сосина (60). Швейцарки ответили голами Алины Мюллер (21) и Лары Шталдер (32).

Эта победа стала для женской сборной России первой на турнире. На групповом этапе она проиграла Канаде, США и Финляндии с общим счетом 1:15.

В полуфинале Россию вновь ждет победитель последних четырех Олимпиад Канада.

Россия впервые в истории сыграет в полуфинале Олимпийских игр. Прежде лучшим результатом россиянок было пятое место (2002 год).

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