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Женская сборная России впервые в истории вышла в полуфинал ОИ

Женская сборная России впервые в истории вышла в полуфинал ОИ
Eurosport

11 мин. назадОбновлено 8 мин. назад

Россиянки проиграли все матчи в группе, но бахнули в четвертьфинале.

Женская сборная России разгромила бронзового призера Сочи-2014 Швейцарию в четвертьфинале Олимпийских игр-2018 со счетом 6:2.

В составе российской команды дубль оформила Анна Шохина (8-я и 54-я минуты), по шайбе забросили Виктория Кулишова (34), Лиана Ганеева (39), Елена Дергачева (48) и Ольга Сосина (60). Швейцарки ответили голами Алины Мюллер (21) и Лары Шталдер (32).

Эта победа стала для женской сборной России первой на турнире. На групповом этапе она проиграла Канаде, США и Финляндии с общим счетом 1:15.

  • В полуфинале Россию вновь ждет победитель последних четырех Олимпиад Канада.
  • Россия впервые в истории сыграет в полуфинале Олимпийских игр. Прежде лучшим результатом россиянок было пятое место (2002 год).

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