Анна Шохина: «Илье Ковальчуку лучше оставить мнение о женском хоккее при себе»

На старте Олимпиады Илья Ковальчук впервые посмотрел женский хоккей, и зрелище его не впечатлило:

«Пусть девчонки не обижаются, но женский хоккей – это вообще не то. Все не как у людей».

17 февраля женская сборная России расправилась в четвертьфинале со Швейцарией (6:2). После игры героиня матча Анна Шохина ответила на слова Ильи.

«Если честно, было очень неприятно слышать слова Ковальчука. Человек такого высокого уровня не должен так говорить. Даже если это его мнение, лучше было ему оставить его при себе.

Все равно мы ходили вчера на их матч, болели. Ковальчук здорово сыграл? Видимо, хотел что-то нам доказать», – сказала Шохина.

В матче со Швейцарией Анна оформила дубль и набрала 4 очка.

Россия впервые в истории вышла в полуфинал женского олимпийского турнира. Соперником россиянок станет Канада.

Подписывайся на наш канал в телеграме