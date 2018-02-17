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Теперь хоккеисты на ОИ в Пхёнчхане будут отбивать кулачки, а не пожимать руки. Все из-за норовируса
Все по-пацански.
Организационный комитет ОИ-2018 внес неожиданное изменение в регламент хоккейного турнира.
«Организационный комитет ОИ-2018 заменил рукопожатие капитанов до игры и послематчевое рукопожатие команд отбиванием кулачков.
Это сделано в связи со случаями заболевания норовирусом. Забота о гигиене!» – объявила ФХР.
- Ранее было официально подтверждено заражение норовирусом (желудочным гриппом) двух спортсменов сборной Швейцарии. Всего в Пхёнчхане вирус подхватили около 200 человек.
- Одним из зараженных стал чемпион мира по фристайлу Фабиан Бош, прославившийся в Пхёнчхане эпичным подъемом по эскалатору.
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