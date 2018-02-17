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Сборная России разгромила США и вышла в четвертьфинал

Сборная России разгромила США и вышла в четвертьфинал
Eurosport

59 мин. назадОбновлено 37 мин. назад

Команда Олега Знарка нырнула в плей-офф с первого места в группе.

Сборная России отправила четыре безответные шайбы в ворота сборной США в заключительном матче группового турнира Олимпийских игр в Пхёнчхане.

По дублю в составе победителей оформили Илья Ковальчук и Николай Прохоркин.

  • Сборная России завершила групповой турнир с двумя победами и одним поражением, заняв первое место (6 очков).
  • Соперник Красной машины по четвертьфиналу определится позднее.

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