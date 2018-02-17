3 героя сборной России, которые порвали США на звездно-полосатый флаг

Николай Прохоркин

В матче со Словенией Прохоркин был одним из худших. Когда он находился на льду, команда дважды пропустила и ни разу не забила. Николай оказался единственным с показателем полезности «-2». Тренерский штаб не анонсировал изменений в тройках, но по составу остался вопрос – куда ставить Сергея Мозякина. В итоге Мозякин и Прохоркин решили проблемы друг друга, появившись в одном звене. Третьими по очереди были Сергей Широков и Александр Барабанов.

Николай ПрохоркинGetty Images

Американцы оказались готовы к Дацюку с Гусевым и Капризовым, до некоторого времени сдерживали Ковальчука, и все же сочетание вызвало у соперника ступор. Особенно показателен момент с первой шайбой, когда вместо броска Мозякин сделал пас на пятак Прохоркину, и никем не прикрытый Николай открыл счет. В начале второго периода нападающий мощно бросил со средней дистанции и оформил дубль.

Помимо результативных действий Прохоркин много помогал вратарю. Как только американцы теснили Кошечкина, форвард сразу вступался за него. Особенно Николаю приглянулся Джордан Гринуэй: в первом периоде они потолкались возле российской скамейки, в третьем немного побоксировали возле ворот. До хет-трика Горди Хоу Прохоркину не хватило голевой передачи, а до обычного хет-трика – еще одной шайбы. И все равно из худшего игрока команды он превратился в одного из ее лидеров.

Илья Ковальчук

Ковальчук долго тормозит, но если ловит волну – остановить его сложно. Сборная США сдерживала Илью 39 минут и 59 секунд, а потом получила по лбу: форвард СКА получил пас от Андронова и расстроил соперника перед вторым перерывом. Американцы прижали команду Знарка в середине второго периода и собирались додавить в третьем, но шайба Ильи сбила настрой. Когда 71-й номер забросил еще, вопрос о победителе закрылся. Между двумя шайбами прошло меньше минуты – идеальный отрезок для России и лично Ковальчука. Четыре шайбы за два дня – если феерия Кови продолжится, то соперникам сборной России будет очень плохо в решающих матчах.

Василий Кошечкин

Победа ОАР над США не была такой уверенной, как кажется по счету. Американцы больше бросали – 29 против 26. Моментов у них было не меньше, чем у России – чего только стоят выходы один на один Брайана Джионты и Брока Литтла. Но и в этих эпизодах, и после бросков издали, и в толкучке возле ворот Кошечкин был божественен. Он грамотно использовал габариты, прекрасно расстилался на льду и занимал максимум пространства. В отличие от матча со Словакией, ошибок в исполнении Василия не было. Сухарь – показатель идеальной работы 34-летнего вратаря. Замена Кошечкина на Сорокина после второго периода матча со Словенией полностью оправдалась. Илья дал Василию отдохнуть так, что в субботу он был даже слишком хорош.

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