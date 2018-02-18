Россия сыграет в четвертьфинале Олимпиады в Пхёнчхане с победителем пары Словения – Норвегия

18 февраля завершился групповой этап мужского хоккейного турнира. По его итогам была сформирована сетка плей-офф.

Россия, вышедшая в четвертьфинал напрямую благодаря первому месту в группе В, сыграет с победителем матча квалификационного этапа Словения – Норвегия.

В одной половине сетки с Россией оказались Чехия (четвертьфинал), США и Словакия.

Матчи квалификационного раунда состоятся 20 февраля.

На следующий день пройдут четвертьфиналы. Россия выйдет на лед в 10:40 (мск).

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