Getty Images
Россия сыграет в четвертьфинале Олимпиады в Пхёнчхане с победителем пары Словения – Норвегия
Сетка плей-офф сформирована.
18 февраля завершился групповой этап мужского хоккейного турнира. По его итогам была сформирована сетка плей-офф.
Россия, вышедшая в четвертьфинал напрямую благодаря первому месту в группе В, сыграет с победителем матча квалификационного этапа Словения – Норвегия.
В одной половине сетки с Россией оказались Чехия (четвертьфинал), США и Словакия.
- Матчи квалификационного раунда состоятся 20 февраля.
- На следующий день пройдут четвертьфиналы. Россия выйдет на лед в 10:40 (мск).
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте