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Корейский хоккеист О Хён Хо потерял три зуба в матче с Канадой
Стоматологи неплохо заработают на Олимпиаде.
Канадский хоккеист Мэйсон Рэймонд выбил корейцу О Хён Хо три зуба.
Рэймонд ударил О Хён Хо клюшкой по лицу. «Все в порядке, я получил медицинскую помощь. Установлю импланты. В хоккее такое бывает. Из этих трех зубов два уже были искуственными», – цирирует пострадавшего Yonhap.
- Канада победила Южную Корею 4:0.
- В предварительном раунде корейцы сыграют с Финляндией.
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