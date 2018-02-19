ХОККЕЙ

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Корейский хоккеист О Хён Хо потерял три зуба в матче с Канадой

Корейский хоккеист потерял три зуба в матче с Канадой
Eurosport

1 час назад

Стоматологи неплохо заработают на Олимпиаде.

Канадский хоккеист Мэйсон Рэймонд выбил корейцу О Хён Хо три зуба.

Рэймонд ударил О Хён Хо клюшкой по лицу. «Все в порядке, я получил медицинскую помощь. Установлю импланты. В хоккее такое бывает. Из этих трех зубов два уже были искуственными», – цирирует пострадавшего Yonhap.

  • Канада победила Южную Корею 4:0.
  • В предварительном раунде корейцы сыграют с Финляндией.

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