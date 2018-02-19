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Женская сборная России проиграла Канаде в полуфинале Олимпиады
Россиянки разыграют бронзу с финками.
Женская сборная России крупно проиграла Канаде в полуфинале олимпийского турнира – 0:5.
В составе «кленовых» отличились Дженнифер Уэйкфилд (2-я, 42-я минуты), Мари-Филип Пулен (24), Эмили Кларк (43), Ребекка Джонстон (55).
- 21 февраля Россия разыграет бронзовые медали с Финляндией. На групповом этапе россиянки уже проиграли финкам со счетом 1:5.
- На следующий день Канада и США опередят олимпийского чемпиона.
- С момента появления на Олимпиадах женского хоккея это пятый североамериканский финал из шести.
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