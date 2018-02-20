Американский журналист потребовал выгнать Вячеслава Войнова с Олимпиады, потому что тот бил жену

Журналист издания US Today предложил выгнать хоккеиста сборной России Вячеслава Войнова с Олимпийских играх в Пхёнчхане. С этим вопросом он обратился к директору МОК по коммуникациям Марку Адамсу.

Предложение мужчина мотивировал тем, что в 2014-м Войнов попал в полицию по обвинению в домашнем насилии над женой Мартой. Вячеслава приговорили к 90 суткам ареста и трем годам испытательного срока.

«Вопрос допуска находился в ведении международных федераций. Стоит к ним переадресовать этот вопрос», – приводит ответ Адамса «Спорт-Экспресс».

Вячеслав Войнов (СКА)Getty Images

В 2017 году в семье Войновых родился сын Роман.

17 февраля сборная России разгромила американцев (4:0).

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