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Американский журналист потребовал выгнать Вячеслава Войнова с Олимпиады, потому что тот бил жену

Американский журналист потребовал выгнать Войнова с Олимпиады, потому что тот бил жену
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 35 мин. назад

В Штатах никак не забудут черные страницы биографии хоккеиста.

Журналист издания US Today предложил выгнать хоккеиста сборной России Вячеслава Войнова с Олимпийских играх в Пхёнчхане. С этим вопросом он обратился к директору МОК по коммуникациям Марку Адамсу.

Предложение мужчина мотивировал тем, что в 2014-м Войнов попал в полицию по обвинению в домашнем насилии над женой Мартой. Вячеслава приговорили к 90 суткам ареста и трем годам испытательного срока.

«Вопрос допуска находился в ведении международных федераций. Стоит к ним переадресовать этот вопрос», – приводит ответ Адамса «Спорт-Экспресс».

Вячеслав Войнов (СКА)

Вячеслав Войнов (СКА)Getty Images

  • В 2017 году в семье Войновых родился сын Роман.
  • 17 февраля сборная России разгромила американцев (4:0).

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