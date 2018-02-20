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Хоккеист сборной Словении Жига Еглич попался на допинге

Хоккеист сборной Словении попался на допинге
Eurosport

1 час назад

Нападающий пропустит остаток Олимпиады.

Нападающий сборной Словении и «Нефтехимика» Жига Еглич попался на запрещенных препаратах. Его допинг-проба дала положительный результат на фенотерол.

29-летний форвард больше не сыграет на Олимпиаде-2018. У него есть 24 часа на то, чтобы покинуть олимпийскую деревню. Окончательное решение по Егличу будет принято после церемонии закрытия Игр, намеченной на 23 февраля.

  • В 1/8 финала олимпийского турнира Словения сыграет с Норвегией.
  • Победитель пары встретится с Россией в четвертьфинале.

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