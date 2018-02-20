ХОККЕЙ

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Полицейские из Канады и Кореи спасли жизнь мальчугану, который чуть не задохнулся рисом на стадионе

Полицейские из Канады и Кореи спасли жизнь мальчугану, который чуть не задохнулся рисом на стадионе
Eurosport

17 мин. назад

Международную операцию наградили грамотой.

Матч Канады и Чехии в Пхёнчхане едва не завершился трагедией.

Канадский полицейский Фрэнк Мартино и его коллега из Южной Кореи Йон Ги Мин спасли жизнь мальчику, который подавился рисовым пирогом, упал возле входа на арену и потерял сознание. Подбежавшие полицейские оказали ребенку первую помощь раньше медиков и привели его в чувство.

По данным канала CBC, оба копа получили благодарственные грамоты за спасение жизни от полицейского управления южнокорейской провинции Канвондо.

  • Чехи победили Канаду по буллтиам (3:2).
  • В рисовый пирог кладут рис.

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